  • 12 декабря 201812.12.2018среда
  • USD66,5022
    EUR75,6197
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

Геологическая олимпиада для школьников пройдет в ТИУ

Общество, 09:13 12 декабря 2018

геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета | Фото: геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета

Седьмая тюменская геологическая олимпиада для школьников с 5 по 11 классы пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) 15-16 декабря, сообщает вуз.

Юные геологи в ходе мероприятия поучаствуют в практических и теоретических конкурсах: "Минералогия и петрография", "Нефтегазовая геология", будут состязаться в решении теоретических заданий. В день открытия олимпиады, 15 декабря, состоится научно-исследовательская конференция, а 16 декабря ребята сыграют в игру "Музыкальный баттл".

В судейской команде — представители компаний Schlumberger, "РН-Уватнефтегаз", ООО "Тюменский нефтяной научный центр" и ООО "Газпром геологоразведка".

С программой можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# геология , олимпиада , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 12.12.2018Лига добровольцев ТюмГУ получила статус флагманского проекта
09:46 12.12.2018Выставка "Вместе с книгой в Новый год" открылась в Викулово
09:13 12.12.2018Геологическая олимпиада для школьников пройдет в ТИУ
09:02 12.12.2018Открытие елки и главного катка Тюмени пройдет 27 декабря