Геологическая олимпиада для школьников пройдет в ТИУ

| Фото: геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета | Фото: геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета

Седьмая тюменская геологическая олимпиада для школьников с 5 по 11 классы пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) 15-16 декабря, сообщает вуз.

Юные геологи в ходе мероприятия поучаствуют в практических и теоретических конкурсах: "Минералогия и петрография", "Нефтегазовая геология", будут состязаться в решении теоретических заданий. В день открытия олимпиады, 15 декабря, состоится научно-исследовательская конференция, а 16 декабря ребята сыграют в игру "Музыкальный баттл".

В судейской команде — представители компаний Schlumberger, "РН-Уватнефтегаз", ООО "Тюменский нефтяной научный центр" и ООО "Газпром геологоразведка".

С программой можно ознакомиться по ссылке.