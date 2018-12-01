Руслан Кухарук: новые производства обеспечат работой более четырех тысяч тюменцев

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 3,5 тыс. новых рабочих мест на предприятиях реального сектора экономики появились в Тюмени в последние пять лет. Такую цифру в эфире программы "Откровенно" привел глава Тюмени Руслан Кухарук.

"У нас создано около 20 предприятий, в том числе с иностранным участием. Многие инвесторы приходят к нам для создания объектов, которые производят продукцию для нефтегазовой промышленности, для строительства, - уточнил он. - Сегодня в рамках инвестподдержки и тех проектов, которые находятся на мониторинге в правительстве Тюменской области и администрации Тюмени, еще около 20 проектов будут также реализованы в ближайшее время, должно прибавиться еще около четырех тысяч рабочих мест".

По мнению главы Тюмени, в областной столице созданы условия для подготовки кадров для производственной сферы, прежде всего нефтегазовой.

"Специфика в том, что этой отрасли нужны в том числе квалифицированные кадры, а их готовят не во всех регионах. Нам повезло: у нас есть база для их обучения - колледжи, вузы, которые выпускают специалистов в этой области. Бизнес и наука работают здесь вместе", - подчеркнул он.

Руслан Кухарук, в частности, напомнил о целевой контрактной подготовке студентов и профильных школьных классах, которые помогут ребятам получить определенную профессию в будущем.

Татьяна Ковалева