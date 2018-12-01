Открыта круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности"

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Круглосуточная телефонная линия "Ребенок в опасности" открыта в следственном управлении СК РФ по Тюменской линии.

По телефонам 8-800-100-09-60 или короткому номеру 123 (для абонентов операторов сотовой связи) можно сообщать о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних граждан.

Как сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" старший помощник руководителя регионального следственного управления Людмила Галстян, прием звонков производится в круглосуточном режиме. Сотрудники управления несут дежурство. Все звонки фиксируются, меры принимаются. Конфиденциальность гарантирована.

Как заметили в следкоме, звонки на 123 поступают каждые две минуты, но чаще всего это ошибочные звонки: тюменцы путают данный номер с номером сотового оператора.

Всего же с начала 2018 года на круглосуточную телефонную линию "Ребенок в опасности" поступило более 30 звонков. И как отметили в следственном управлении, чаще всего информация касается детей, которые, по мнению звонивших, находятся в опасном положении. Такую информацию следователи направляют в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.

Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних единичны.

Анжела Лебедева