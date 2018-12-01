В Тюмени на форуме "Профессионал" обсудили особенности исполнения законов о госзакупках

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Разговор, который состоялся на I тюменском областном правовом практическом форуме "Профессионал" в первый день его работы получился интересным и полезным, как для юристов-практиков, так и для органов, надзирающих за исполнением российского законодательства. Об этом заявил председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских.

Правовая система, которая складывается в стране, по его словам, постоянно меняется. "Нет каких-то сложившихся, устоявшихся правил и сегодняшний разговор одинаково полезен, как для коллег-практиков, так и для судов, и для тех органов, которые разбираются с ошибками практиков", - подчеркнул он.

В первый день работы форума, 11 декабря, в центре внимания собравшихся были основные изменения в законодательство контрактной системе в 2018 году, электронизация закупок, порядок подачи заявок на участие по определению поставщика в электронной форме, практика, проблемные вопросы рассмотрения Тюменским УФАС России дел о включении в реестр по Тюменской области недобросовестных поставщиков, контроль в сфере закупок, правоприменительная (судебная) практика Тюменского УФАС России, практика рассмотрения жалоб (обращений) на действия заказчиков при проведении закупок по отбору исполнителей на осуществление пассажирских перевозок, практика Тюменского УФАС России по выявлению и пресечению картелей на торгах.

"Чем лучше будут работать все компоненты системы госзакупок, тем проще станет работать органам, которые за всем этим наблюдают, - подчеркнул Анатолий Сушинских. - Я думаю это основное, к чему мы все сегодня стремились и чего в конечно итоге мы хотели бы достичь".

12 декабря форум продолжит работу. Его программа включает профессиональные семинары на актуальные темы по вопросам юридической сферы, налогообложения, государственных закупок, важных нововведений федерального законодательства.

В качестве экспертов приглашены представители органов государственной власти, специалисты - эксперты с большим опытом практической деятельности. В частности в рамках Форума по актуальным вопросам выступят представители Арбитражного суда Тюменской области, управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, управления государственных закупок Тюменской области, управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области. С семинарами по договорному праву и новациям в расчетах с работниками в 2019 году выступят приглашенные московские лекторы.

Борис Олейник