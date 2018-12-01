Подписано соглашение о сотрудничестве между СМИ и пресс-службами тюменских предприятий

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение об информационном сотрудничестве между Советом руководителей пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области и ГАУ "ТРИА "ТюменьМедиа" подписано 11 декабря.

Документ предполагает освещение работы заводов и фабрик, расположенных на территории региона. Как сообщил председатель Совета Дмитрий Патрушев, благодаря этому соглашению жители смогут больше узнать о промышленных предприятиях.

"Мы хотим, чтобы каждый понимал, чем занимаются наши предприятия. Какое оборудование выпускают, где оно применяется, в каких федеральных проектах задействовано", - уточнил он.

Сотрудничество с крупными промышленными предприятиями позволит корреспондентам агентства оперативно получать актуальные данные, возможно, будут запущены новые авторские проекты. Другими словами, выиграют все, а главное - читатели получат достоверную и исчерпывающую информацию по заданной теме, уверен директор "ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин.

"Нам, как агентству, всегда нужны инфоповоды, а предприятиям необходимо продвижение их товаров и услуг. Мы также с удовольствием поможем в популяризации рабочих специальностей, привлекая молодежь. Это тот самый случай, когда взаимовыгодное сотрудничество оказывается и приятным, и интересным", - рассказал директор "ТюменьМедиа".

Соглашение предусматривает проведение пресс-туров на крупнейших предприятиях и посещение представителями заводов редакций агентства.

Наталья Андреева