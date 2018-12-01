В столкновении двух автомобилей у Ишима пострадала женщина

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Один человек пострадал в аварии под Ишимом, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский".

46-летний водитель "Джилли Эмгранд" двигался по второстепенной дороге Ишим - Безруково - Кукарцево на автодороге в обход Ишима. На перекрестке он не уступил дорогу двигавшемуся по главной автомобилю "Вольво FH" с полуприцепом под управлением водителя 48 лет.

В результате столкновения 41-летняя пассажирка автомашины "Джилли" получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

С начала года на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, в которых были ранены 105 человек, погибли 12 человек.

Соб. инф.