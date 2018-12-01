Специальные комплексы находят утечку на тепловых сетях Тюмени

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Бесконтактные комплексы задействованы в поиске утечек на тепловых сетях в Тюмени, сообщает УСТЭК.

Специалисты Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК) внедрили в работу три современных метода обнаружения мест повреждения теплосетей – акустический, корреляционный и тепловизионный. Их применение существенно сокращает временные затраты на поиск утечек, повышает скорость устранения технологических инцидентов и уменьшает затраты на проведение ремонтов и восстановление благоустройства.

"В условиях городской среды важна незамедлительная реакция на поступающие сигналы о возможных дефектах инженерных коммуникаций. Мы стремимся к повышению уровня безопасности эксплуатации трубопроводов и к минимизации сроков обнаружения скрытых утечек. По статистике, бесконтактные комплексы способствуют сокращению общего времени устранения повреждения в среднем на 25 процентов. В дальнейшем УСТЭК продолжит работу по техническому перевооружению предприятия", – отметил генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.

Каждый из методов обследования трубопроводов предполагает применение специального оборудования. Днем диагностика проводится с помощью портативного корреляционного течеискателя. Заключение делается экспертом на основании анализа виброакустических сигналов, которые поступают с установленных на трассе датчиков.

В ночное время при отсутствии интенсивного движения транспорта и уличного шума бригады используют акустические течеискатели. Прослушивание подземных сетей дает возможность с высокой точностью выявлять разгерметизированные участки без прямого с ними контакта. Скрытые точки выхода теплоносителя путем обнаружения зон с высокими температурами показывает тепловизор. Всего на вооружении УСТЭК находится семь современных комплексов, предназначенных для выявления, локализации и оценки характера утечек.