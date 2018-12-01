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Первое частичное эндопротезирование колена провели в тюменской больнице

Общество, 17:49 12 декабря 2018

Архивное фото www.okb2-tmn.ru | Архивное фото www.okb2-tmn.ru

Частичное эндопротезирование коленного сустава впервые выполнили в Областной клинической больнице № 2, сообщает лечебное учреждение.

Врачи заменили на титановый протез только пораженную артрозом часть, а не весь сустав целиком. Высокотехнологичная методика позволяет избежать значительного повреждения мягких и костных тканей, что способствует более быстрому восстановлению больного после хирургического лечения.

Первым пациентом, прооперированным по новой методике, стала женщина 56 лет. Артроз коленного сустава у нее развивался на протяжении нескольких лет. Консервативное лечение не приносило ожидаемого результата.

Она была направлена на оперативное лечение в областной травматолого-ортопедический центр на базе ОКБ № 2.

Как рассказал руководитель регионального травматолого-ортопедического центра Денис Душин, частичное эндопротезирование коленного сустава показано пациентам с ранней стадией артроза, когда консервативное лечение не помогает, а деформация еще не слишком выражена, и проводить тотальную замену сустава на искусственный нецелесообразно.

За 2018 г. в ОКБ №2 выполнено 1 тыс. 86 операций по замене суставов на искусственные. Оснащение клиники позволяет выполнять вмешательства любой сложности, в том числе высокотехнологичные по самым современным стандартам.

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# ОКБ №2 , эндопротезирование

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