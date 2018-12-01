"Ростелеком" представил в Тюмени "Умный дом"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работу комплекта "Умный дом" продемонстрировал "Ростелеком" на примере обычной тюменской квартиры. Это решение, включающее в себя контроллер и датчики, реагирующие на движение, открытие дверей и окон, дым или затопление. При их срабатывании система моментально отправит хозяину дома уведомление на смартфон.

"Умный дом" - это "коробочный" продукт, простой для монтажа и эксплуатации. Подключение устройств не требует прокладки проводов, все датчики съемные, их разнообразие определяет сам пользователь.

"В расширенный комплект "Умного дома" входят четыре датчика: открытия дверей, движения, дыма и утечки воды, - пояснила коммерческий директор "Ростелеком" Виктория Перова. - Отдельным продуктом является видеонаблюдение за домом, когда хозяева находятся далеко. Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени с помощью приложения, которое устанавливается на смартфон, планшет или на компьютер. В приложении настраиваются сценарии работы различных датчиков".

Владельцы квартиры продемонстрировали журналистам работу датчика-дымоуловителя, размещенного на кухне. Прибор среагировал на тлеющую бумагу, подав громкий звуковой сигнал и отправив сообщение на смартфон.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Датчик движения, размещенный у двери на балкон, по словам Виктории Перовой, один из самых полезных на фоне участившихся случаев падения детей из окон.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мозг" системы — контроллер, который умеет одновременно взаимодействовать с 300 устройствами. Если в доме отключится электричество, контроллер оповестит об этом пользователя и продолжит работу на резервной батарее.

Видеонаблюдение позволяет дистанционно в режиме реального времени наблюдать за происходящим в квартире, на даче или другом месте, где установлена видеокамера. Данные с камеры могут храниться в облачном сервисе до семи дней. Особенно важно, по словам Виктории Перовой, то, что датчики и камеры "Умного дома" лицензированы, это значит, что данные могут быть приняты судом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, коммерческий директор отметила, что в планах "Ростелеком" снабдить приложение кнопкой "SOS" для оперативной связи с МЧС и правоохранительными органами.

Николай Ступников