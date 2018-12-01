Подразделения "Транснефть-Сибири" укомплектованы новой автомобильной и спецтехникой

| Фото: отдел общественных коммуникаций АО "Транснефть - Сибирь | Фото: отдел общественных коммуникаций АО "Транснефть - Сибирь

219 единиц новой автомобильной и специальной техники поставило АО "Транснефть-Сибирь" в подразделения предприятия в 2018 году.

Наибольшее количество транспортных средств получило Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН) – 50 единиц. Среди них два двухзвенных гусеничных плавающих транспортера с грузоподъемным механизмом, пять лабораторий электрохимзащиты на шасси полноприводного автомобиля, пять гусеничных экскаваторов, три автомобиля-вакуумных нефтесборщика на шасси, один агрегат для ремонта и обслуживания качалок с крано-манипуляторной установкой на шасси полноприводного грузового автомобиля.

Специализированное транспортное управление пополнилось 35 единицами техники. В том числе в распоряжение нефтепроводчиков поступили восемь седельных тягачей, две азотные установки, один автокран грузоподъемностью 100 тонн, а также 11 единиц автомобильной техники. Весь транспорт – с характеристиками повышенной проходимости.

В парк транспортных средств Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий поступило 11 единиц, включая одну передвижную парогенераторную установку на базе автомобиля повышенной проходимости, два ремонтно-сварочных агрегата на шасси полноприводного грузового автомобиля, один гусеничный экскаватор с широкими гусеницами для работы на слабонесущих грунтах.

Кроме того, на производственные объекты поставлены пожарные автоцистерны и пеноподъемники, бульдозеры, бурильные установки на шасси полноприводного автомобиля, автогрейдеры, катера-бонопостановщики, передвижные насосные установки, фронтальные погрузчики, плавающие вездеходы на шасси полноприводного автомобиля.

До конца 2018 года на объекты АО "Транснефть-Сибирь" будет поставлена еще 31 единица техники. Новая техника приобретается взамен отработавшей нормативный срок для обеспечения задач по повышению надежности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь", ее использование позволит повысить эффективность производственных процессов и уменьшить потребление топлива. Большинство видов транспортных средств имеет повышенную проходимость. Этот фактор обусловлен тем, что значительная часть магистральных нефтепроводов проходит по труднодоступным районам – болотистой и обводненной местности, тайге, где отсутствует инфраструктура.