Порядок налогообложения земельных участков изменится с 2019 года

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Порядок перерасчета земельного налога для физических лиц изменится с 1 января 2019 года, сообщает Федеральная налоговая служба России.

Теперь независимо от оснований перерасчет проводится не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога. Изменения направлены на защиту законных интересов добросовестных налогоплательщиков и стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги.

Меняется и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения земельных участков. Так, в случае оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее новом значении (рыночной стоимости земельного участка), установленном после 1 января 2019 года решением комиссии при управлении Росреестра или суда, будут учитываются при определении налоговой базы с периода налогообложения земельного участка по оспоренной кадастровой стоимости.

Также вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного налога организации, признаваемые фондами в соответствии с законодательством об инновационных научно-технологических центрах, в отношении земельных участков, входящих в состав территории таких центров .

Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного земельного участка.

Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году организациям необходимо представлять по новой форме. В форме декларации учтены изменения в порядке налогообложения земельных участков: внесены правила, позволяющие с налогового периода 2018 года исчислить налог в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного использования, категории земель, площади). Детали здесь.

Изменения могут произойти также на региональном и муниципальном уровне, так как органы исполнительной власти субъектов РФ имеют полномочия утверждать результаты государственной кадастровой оценки земель, а органы местного самоуправления могут устанавливать налоговые ставки и льготы. Подробную информацию можно получить с помощью "Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам".