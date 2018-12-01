"Россар" вырвал победу в матче первенства Тюмени

| Фото: Федерация футбола Тюмени | Фото: Федерация футбола Тюмени

Со счетом 4:3 "Россар" смог одолеть ТПЗ в чемпионате Тюмени по мини-футболу среди клубов суперлиги. В очередном игровом дне прошла только одна встреча, сообщает городская Федерация футбола.

После первого тайма впереди были пивовары – 2:0. В их составе отличились Виктор Жигалев и Олег Исаев. Заводчане, у которых голами отметились Иван Сметанин, Владислав Башинский и Марат Азаматов, сумели во второй половине встречи сквитать результат – 3:3. Однако "Россар" под занавес игры смог вырвать победу – 4:3. У пивоваров решающий мяч забил Александр Толстов. Также в актив триумфаторам пошел автогол Руслана Кавтарашвили. Легендарный форвард "Россара" Денис Абышев на сей раз не отличился. Правда, на 47-й минуте он был отмечен "желтой" карточкой

Турнирную таблицу возглавляет "Славстрой", имеющий 19 очков. На один балл меньше набрали дублеры МФК "Тюмень". Далее следуют "Газпромбанк" и "Россар", заработавшие по 12 очков. В гонке бомбардиров лидирует Виктор Батт (ТДСК), забивший 10 мячей.