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Юбилей ансамбля "Зори Тюмени" собирает гостей

Общество, 09:19 14 декабря 2018

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Юбилейный концерт "Безграничная энергия танца" государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" начнется в тюменской филармонии 21 декабря в 19 часов.

Легендарный коллектив в 2018 году отмечает 40 лет в хореографическом искусстве. Самые искушенные зрители и судьи ценят его за филигранность исполнения номеров, яркость постановок, умение раскрывать национальные особенности танцевальной культуры

Как рассказал главный балетмейстер, заслуженный артист России Валерий Арцер, в полуторачасовом концерте коллектив выступит в полном составе. На сцену выйдут около 140 человек, включая детскую хореографическую студию.

"В программу юбилейного концерта мы включили и новинки, и восстановленные номера, которые не показывались много лет. Также мы представим зрителям небольшой фрагмент хореографического спектакля "Аленький цветочек", его премьера пройдет 3-6 января 2019 года", - поделился Валерий Арцер.

Ирина Кургузова

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# Зори Тюмени , филармония

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