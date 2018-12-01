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Тюменцы могут оценить реализацию программы "Безопасные и качественные дороги"

Общество, 17:40 13 декабря 2018

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более шестисот человек приняли участие в опросе, посвященном реализации программы "Безопасные и качественные дороги" в Тюменской агломерации. Почти 43% из них высказались о проекте положительно, а также выразили надежду, что в 2019 году реализация программы останется на прежнем уровне, сообщает ГУС Тюменской области.

Опрос проходит в социальной сети "ВКонтакте" и продлится до 20 декабря. Свое мнение о ходе реализации программы могут высказать все желающие.

Тюменская агломерация принимает участие в реализации стратегического проекта "Безопасные и качественные дороги" с 2017 года. Ежегодно за последние два года ремонтируется не менее 60 км в Тюмени, в 2018 году в тюменской агломерации было отремонтировано более 200 км, а нормативное состояние дорог Тюменской агломерации по итогам года составит 80%.

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# Безопасные и качественные дороги , опрос , Тюменская агломерация

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