Кевин Спенсер: тюменские специалисты по работе с особыми детьми - очень неравнодушные люди

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В тюменских социальных учреждениях, работающих с особенными детьми, трудятся замечательные специалисты с высоким уровнем профессиональных навыков. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" Кевин Спенсер - авторитетный эксперт по арт-терапии, обучению и реабилитации детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна.

"Кроме того, это очень неравнодушные люди, отличающиеся состраданием и участием. Сразу видно, насколько они горят своим делом, насколько заинтересованы в том, чтобы помогать детям. На меня это произвело очень сильное впечатление. Я работал во многих странах, где такого участия и сострадания не видно среди специалистов", - сказал американский эксперт.

Во время визита в Тюмень Кевин Спенсер провел интерактивные шоу для детей и пообщался со специалистами областного реабилитационного центра "Родник", детского психоневрологического дома-интерната в с. Успенка, центра "Семья" в Тюмени. 12 декабря в актовом зале Дворца творчества и спорта "Пионер" иллюзионист презентовал авторскую программу и провел интерактивное занятие с детьми с ограниченными возможностями здоровья методом арт-терапии.

По мнению американского эксперта, дальнейшее взаимодействие с тюменскими специалистами по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителями и педагогами можно развивать дистанционно, используя современные информационные технологии.

"В ходе общения со специалистами, педагогами и родителями особенных детей мы зарегистрировали их на сайте, где находится моя программа. Это позволит находить пути для сотрудничества в будущем. Одна из особенностей российской культуры, в отличие от американской, в том, что люди здесь ценят и понимают искусство во всех его проявлениях. Поэтому моя работа с детьми через искусство может получить в России намного большее развитие", - считает Кевин Спенсер.

Зимняя Тюмень произвела на Кевина Спенсера прекрасное впечатление. "Очень красиво выглядят деревья, покрытые инеем. Ни разу не видел ничего подобного. Все люди, с которыми я встречался, очень теплые и дружелюбные. Поэтому мне очень нравится ваш город", - сказал американский гость.

Евгений Бабенко