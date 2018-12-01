Сквер Льва Ровнина в Тюмени украсила новогодняя ель

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Новогоднюю ель установили в новом сквере Льва Ровнина в Тюмени. Еще одну 18-метровую праздничную елку начали монтировать в сквере Депутатов, сообщает администрация города.

Всего, по словам руководителя управы Восточного административного округа Александра Сухомяткина, в округе появятся семь новогодних красавиц. Так, главный новогодний символ можно будет увидеть на бульваре Анатолия Косухина и бульваре Николая Чукмалдина.

"Мы начнем проводить новогодние мероприятия и открывать елки после 20 декабря, планируем устроить праздник и в сквере Льва Ровнина. Кроме того, ПАО "СУЭНКО" вышло с инициативой и установило здесь светодиодные арки, которые дополнили новогодний ансамбль", – рассказал он.

| Фото: администрации города | Фото: администрации города

Пять светящихся колец арки в компании "СУЭНКО" называют "порталом желаний". Первые подобные конструкции были установлены в Кургане еще в 2013 году. Накануне Нового, 2019 года 69 "порталов желаний" соединят еще 13 городов. Энергетики применяют самые последние энергосберегающие технологии. Так, одно кольцо потребляет менее 1 киловатта в час.