Организаторы рассказали, что ждет тюменцев на Кубке России по киберспорту

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Около 5 тыс. человек зарегистрировались на финал Кубка России по киберспорту, который пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Об этом сообщил председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

По его словам, очень много заявок на участие поступило от молодых родителей, которые хотят прийти на состязание мирового масштаба вместе с детьми. Благодаря тому, что Тюмень стала площадкой для финала Кубка России по киберспорту, региональная федерация приросла большим числом сторонников и сподвижников.

Роман Чуйко сообщил, что в Легкоатлетическом манеже будут созданы тематические интерактивные площадки с VR-играми, фотозонами. Для поклонников игры Hearthstone откроется отдельная таверна. Также в рамках соревнований пройдет конкурс косплея. Показать свои таланты в создании костюмов и образов персонажей из популярных игр приедут косплееры из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Омска.

На главной сцене разместят светодиодный экран размером 144 кв. метра для трансляции геймплея. На застройку площадки Легкоатлетического манежа понадобилось почти четыре дня, оборудование завозили 20 грузовиков. Для жюри конкурса косплея также установят большой экран - специфика мероприятия требует рассмотрения всех мелких деталей причесок и костюмов.

"Для нас важно показать взрослым людям, что это реальный спорт и в этом нет ничего плохого, что это развивает людей, прокачивает навыки, аналитическое мышление. Все, кто будут на Кубке России, получат много впечатлений от церемонии открытия", - заверил Роман Чуйко.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заметил, что очень многие люди в отношении к компьютерным играм путают два разных явления - агрессию и насилие.

"Насилие - это плохо, а агрессия - это неотъемлемая часть нашей жизни. Агрессивное поведение, конечно же дозированное и адекватное, зачастую определяет успешность человека в социуме. Насилие в киберспортивных дисциплинах отсутствует. Из исследований, касающихся шутеров, видно, что профессиональные игроки не воспринимают происходящее в игре как убийство или уничтожение. Для них это модели соперников. Никто же не говорит, что шахматы - это плохо, потому что одна фигура ест другую? Тут такая же ассоциативная линия", - подчеркнул Дмитрий Смит. Он выразил уверенность в том, что проблему негативного восприятия удастся решить, но для этого понадобится очень много усилий.

Напомним, что финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15-16 декабря на территории Легкоатлетического манежа. Призовой фонд составит 3 млн 500 тыс. рублей. В соревнованиях примут участие как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

Дарья Казакова