Команда Elements Pro Gaming рассказала тюменским фанатам DotA 2, как стать востребованным киберспортсменом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об истории своего успеха, перспективах на выигрыш в Кубке России по киберспорту и любимых словах русского языка тюменцам рассказали игроки команды Elements Pro Gaming из Сербии и Хорватии. Состав киберспортивного клуба, специализирующийся на DotA 2, прибыл в Тюмень для участия в гранд-финале Открытого кубка России по киберспорту. Общение с фанатами онлайн-игр проходило в Школе перспективных исследований.

Дино Шавук признался, что команда приехала в областную столицу несколько дней назад, однако иностранцы уже оценили гостеприимство тюменцев. Уровень противников спортсмены оценивают как высокий, однако своим преимуществом считают серьезный опыт в совместной игре, чем не могут похвастать остальные участники.

Тюменских поклонников онлайн-игр интересовало, с чего начинали знаменитые геймеры. Все они рассказали, что поначалу добились высокого ранга в соло-игре, после чего им поступило предложение от Elements Pro Gaming присоединиться к команде.

"Это можно сравнить с учебой в колледже: ты усердно трудишься, но никто не гарантирует тебе работу. Так и здесь – ты усердно занимаешься, и не факт, что найдешь себе команду. Но, если находишь, то это становится твоей работой. На территории СНГ более 200 киберспортсменов, для которых компьютерные игры тоже стали работой, у нас серьезная конкуренция, так что надо усердно стараться", - уверен Никола Попович.

Участники гранд-финала подчеркнули, что неправильно бросать учебу ради карьеры в киберспорте, необходимо совмещать оба занятия. По их словам, успешными спортсменами становятся те люди, которые имеют за плечами десятилетний и более опыт.

Тюменцы напомнили гостям, что они, как члены сборной, играющей на территории СНГ, часто бывают в России, и поинтересовались, как у них обстоят дела с изучением русского языка. Спортсмены сообщили, что по три-четыре раза в год приезжают в Москву, однако целенаправленно осваивать великий и могучий пока не собираются. Представители Сербии и Хорватии напомнили, что их языки схожи с русским, поэтому понимать, о чем говорят во время стримов, для них не составляет труда. Никола Попович поделился с присутствующими своими любимыми словами на русском языке: это "всё", "тоже" и "позже"; ему очень нравится их звучание, хотя произносить некоторые из них довольно сложно.

Один из участников фан-встречи отметил, что команда Elements Pro Gaming уже распадалась, и после воссоединилась вновь. Отвечая на вопрос, что это изменило, киберспортсмены назвали опыт. Каждый из игроков, играя самостоятельно, получил хороший опыт и, вновь объединившись, команда стала только сильнее. Они признались, что и сейчас не все в работе идет гладко, однако геймеры стараются делать общее дело как можно лучше.

Комментируя важность возрастного вопроса для киберспортсмена, гости заметили, что с годами большинство обрастает семейными и родительскими обязанностями. "Когда тебе 35 лет и ты женат, твоя супруга уже не позволит тебе играть по 16 часов в день, как ты мог это делать в свои 15 лет. Когда у тебя семья и дети, ты проводишь по 4-5 часов за компьютером, а где-то там молодой спортсмен играет сутками. Время играет не в твою пользу, поэтому многие уходят в тренеры, судьи и аналитики", - подытожили члены Elements Pro Gaming.

Напомним, что финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15-16 декабря на территории Легкоатлетического манежа. Призовой фонд составит 3 млн 500 тыс. рублей. В соревнованиях примут участие как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды. По состоянию на 14 декабря для участия в мероприятии зарегистрировались уже около 5 тыс. человек.

Дарья Казакова