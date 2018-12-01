  • 14 декабря 201814.12.2018пятница
  • USD66,2550
    EUR75,3916
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Перед стартом: чем удивит гостей гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени

Общество, 21:14 14 декабря 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Легкоатлетический манеж Тюмени полностью готов стать главной киберареной года. 14 декабря, накануне грандиозного события – гран-финала Кубка России по киберспорту, впервые проходящего за пределами Москвы, в статусе международного, на площадках завершают последние приготовления.

"Готовы к работе 16 спортбоксов, установленных по количеству команд-участников гранд-финала. Многие игроки, несмотря на насыщенную программу, уже изъявили желание потренироваться накануне встреч, и такая возможность у них есть", - рассказал председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

Сложный процесс монтажа завершен во всех зонах, на территории манежа ведутся донастройка оборудования, оформление стендов партнеров и приборочные работы. Созданные интерактивные площадки для VR-игр, фотозоны общей площадью около 1 000 кв. м, станут не просто декорациями для развлечения даже самых маленьких гостей, а перенесут всех участников в другие реальности. Например, погрузиться в мир, знакомый по экрану монитора, любителям Hearthstone поможет азеротская таверна. За столами в ней можно, соблюдая традицию, достать колоду карт, а под окном сфотографироваться у средневековой телеги с мешками соломы. Смонтирована фотозона, состоящей из 230 клавиатур.

На большой сцене, где через несколько часов начнется торжественная церемония открытия игр, проходит генеральная репетиция. С микрофоном на ней можно увидеть и ведущих на правой сцене, где состоится косплей-дефиле. Одновременно проверяется качество звука, освещения, видеозаписи.

Все ли исправно проверяют даже в зоне фуд-корта – кухонная техника подключена, стулья расставлены.

За главной сценой установлен гигантский светодиодный экран, самый крупный в регионе. Его площадь в 144 кв. м позволит зрителям проследить за игрой ведущих кибер-спортсменов во время онлайн-трансляции, рассмотреть в деталях костюмы в конкурсе косплееров. В зале перед ним организованы посадочные места для 1 тыс. 700 человек. Также гости могут разместиться чуть дальше, на стационарных трибунах манежа. Интерактивные площадки, фотозоны, фуд-корт способны принять одновременно около 500 гостей. Всего в день открытия организаторы ожидают около 2,5 тыс. гостей.

Территорию манежа подготовили к грядущему празднику более 300 человек – техники, механики, волонтеры и даже альпинисты.

Напомним, что грант-финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15-16 декабря на территории Легкоатлетического манежа. Призовой фонд составит 3 млн 500 тыс. рублей. В соревнованиях примут участие как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грант-финал Кубка России по киберспорту , киберспорт , компьютерный спорт , легкоатлетический манеж , Роман Чуйко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:14 14.12.2018Перед стартом: чем удивит гостей гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени
20:50 14.12.2018Ямальские волонтеры помогли новорожденным крошкам
20:09 14.12.2018Команда Elements Pro Gaming рассказала тюменским фанатам DotA 2, как стать востребованным киберспортсменом
19:21 14.12.2018Самая обсуждаемая кинопремьера недели – фильм "Аквамен"