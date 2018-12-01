Перед стартом: чем удивит гостей гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Легкоатлетический манеж Тюмени полностью готов стать главной киберареной года. 14 декабря, накануне грандиозного события – гран-финала Кубка России по киберспорту, впервые проходящего за пределами Москвы, в статусе международного, на площадках завершают последние приготовления.

"Готовы к работе 16 спортбоксов, установленных по количеству команд-участников гранд-финала. Многие игроки, несмотря на насыщенную программу, уже изъявили желание потренироваться накануне встреч, и такая возможность у них есть", - рассказал председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

Сложный процесс монтажа завершен во всех зонах, на территории манежа ведутся донастройка оборудования, оформление стендов партнеров и приборочные работы. Созданные интерактивные площадки для VR-игр, фотозоны общей площадью около 1 000 кв. м, станут не просто декорациями для развлечения даже самых маленьких гостей, а перенесут всех участников в другие реальности. Например, погрузиться в мир, знакомый по экрану монитора, любителям Hearthstone поможет азеротская таверна. За столами в ней можно, соблюдая традицию, достать колоду карт, а под окном сфотографироваться у средневековой телеги с мешками соломы. Смонтирована фотозона, состоящей из 230 клавиатур.

На большой сцене, где через несколько часов начнется торжественная церемония открытия игр, проходит генеральная репетиция. С микрофоном на ней можно увидеть и ведущих на правой сцене, где состоится косплей-дефиле. Одновременно проверяется качество звука, освещения, видеозаписи.

Все ли исправно проверяют даже в зоне фуд-корта – кухонная техника подключена, стулья расставлены.

За главной сценой установлен гигантский светодиодный экран, самый крупный в регионе. Его площадь в 144 кв. м позволит зрителям проследить за игрой ведущих кибер-спортсменов во время онлайн-трансляции, рассмотреть в деталях костюмы в конкурсе косплееров. В зале перед ним организованы посадочные места для 1 тыс. 700 человек. Также гости могут разместиться чуть дальше, на стационарных трибунах манежа. Интерактивные площадки, фотозоны, фуд-корт способны принять одновременно около 500 гостей. Всего в день открытия организаторы ожидают около 2,5 тыс. гостей.

Территорию манежа подготовили к грядущему празднику более 300 человек – техники, механики, волонтеры и даже альпинисты.

Напомним, что грант-финал Кубка России по киберспорту пройдет в Тюмени 15-16 декабря на территории Легкоатлетического манежа. Призовой фонд составит 3 млн 500 тыс. рублей. В соревнованиях примут участие как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

Ирина Кургузова