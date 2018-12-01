Гранд-финал Кубка России по киберспорту можно посмотреть в Сети

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюмени проведут прямую трансляцию гранд-финала Кубка России по киберспорту 2018. В Легкоатлетическом манеже состоится гранд-финал открытого международного Кубка России по киберспорту 15 и 16 декабря.

Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн 500 тыс. рублей. Зрители масштабного события также принимают участие в розыгрыше PS4 Pro.

Во время прямой трансляции, которая пройдет до старта всех мероприятий, будет возможность узнать о проекте от первых лиц. Например, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит расскажет о тенденциях киберспорта в стране и почему для проведения гранд-финала была выбрана именно Тюмень.

Примечательно, что в рамках гранд-финала также состоится косплей-конвент. Здесь зрители посетят тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарки и многое другое. Ведущие трансляции поговорят с организаторами этого проекта, которые расскажут, какие персонажи представлены, как будут оценивать участников члены жюри и многое другое, пишет "Мой портал".