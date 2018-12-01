В Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту

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Гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018 стартовал в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 15 декабря. В соревнованиях по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale принимают участие 32 спортсмена из семи стран - России, Сербии, Китая, Хорватии, Белоруссии, Казахстана и Украины, передает корреспондент агентства "Тюменская линия".

"Столь представительный российский турнир по киберспорту впервые проходит вне Москвы. Очень приятно, что местом его проведения выбрана Тюмень. Для нас это большая честь и большая ответственность", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников, зрителей и гостей соревнований.

Киберспорт в регионе активно развивается. В марте 2018 года в Тюмени прошел Tyumen Cyber Fest, через отборочные туры которого прошли более 7 тыс. человек. В фестивале приняли участие спортсмены из 87 городов России и пяти зарубежных стран. Фестивальную площадку посетили более 6 тыс. человек.

"Сегодняшний турнир вновь собрал на тюменской земле лучших киберспортсменов России. За выход в гранд-финал конкурировали более 27 тысяч участников отборочных туров. Это только начало нашего сотрудничества с национальной Федерацией компьютерного спорта. Надеюсь, в будущем Тюмень станет одним из лидеров в развитии киберспорта в нашей стране", - подчеркнул Александр Моор.

По мнению президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, тюменский гранд-финал Кубка России организован на самом высоком уровне, не уступающем столичному. "Не надо противопоставлять киберспорт классическим видам спорта. Ведь по статистике 60 процентов киберспортсменов занимаются традиционным спортом", - отметил он в беседе с журналистами.

По мнению Александра Моора, у киберспорта есть хорошие перспективы для развития в Тюменской области. Именно поэтому регион заключил соглашение о сотрудничестве с национальной Федерацией компьютерного спорта.

"Мы прекрасно понимаем, что киберспорт - набирающее популярность увлечение. Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы у молодых людей была возможность для самореализации. Даже если они не станут чемпионами, занятия киберспортом позволят молодежи сориентироваться при выборе профессии. Ведь специалисты в сфере информационных технологий сегодня очень востребованы", - отметил глава региона.

Более 5 тыс. зрителей будут не только наблюдать за итогами соревнования, но и увидят много интересного. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу. В интерактивной зоне, площадь которой — около 1000 м², разместились четыре сектора, каждый стилизован под игру, которую презентует. Также оборудовано несколько фотозон, зона VR-игры и косплей-площадка, где пройдет конкурс костюмов. В качестве участников на него заявились не только тюменцы, но и косплееры из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Омска.

По информации экспертов, киберспорт является самым перспективным видом спорта с точки зрения инвестиций. В 2018 году компании инвестируют 694 млн долларов в эту индустрию.

В Тюмени по итогам гранд-финала открытого Кубка России по киберспорту победители распределят между собой призовой фонд в 3 млн 500 тыс. рублей. Лучший игрок в DotA 2 получит 100 тыс. рублей от партнера проекта ПАО "Почта Банк".

Евгений Бабенко