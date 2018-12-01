Капитан Джек Воробей рассудит лучших косплееров России

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

150 косплееров сражаются за призовой фонд в 150 тыс. рублей. Косплей-конвент проходит в рамках гранд-финала открытого международного Кубка России по киберспорту в Тюмени.

Член жюри конвента - известный российский косплеер Майкл Мураки, представший в образе капитана Джека Воробья, считает, что создать образ любимого персонажа непросто. "Мое увлечение косплеем началось задолго до того, как я узнал об этом термине – мне всегда нравилось воссоздавать какие-то образы для разных вечеринок и тематических фотосессий. Первый персонаж, которого я повторил – Безумный Шляпник, сыгранный в кино Джонни Деппом", - рассказал он.

Со временем это увлечение Майкла Мураки переросло в основное занятие, позволяющее не только заниматься любимым делом, но и зарабатывать. "Мне это интересно, я горю этим, всегда нахожусь в поиске новых образов. Не так давно прогремел фильм "Фантастические твари" и теперь я занят воплощением одного из его персонажей", - поделился планами косплеер.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется косплееру на создание образа, Мураки объяснил, что все зависит от деталей.

"Например, тот же парик можно купить за небольшие деньги через Интернет, но это подойдет исключительно для поверхностного "закоса". Можно обратиться к мастеру, который создаст парик специально для тебя и поможет уложить прическу. Огромную роль в достоверности образа играет макияж - можно сделать образ буквально из того, что есть дома в шкафу, а можно вложить в это по-настоящему большие деньги. Все зависит от поставленной цели", - уверен член жюри.

Начинающим косплеерам Мураки советует не бояться сложных задач, а сразу задавать максимально высокую планку.

"Не надо отвлекать себя от цели мыслями о том, что ты, может быть, не похож на любимого персонажа или не вышел ростом. Все можно исправить грамотным и продуманным макияжем. А рост, например, легко изменить с помощью обуви. Главное, не сдаваться и не отступать перед сложностями", - напутствовал он.

Член жюри считает, что оценивать чужие работы необходимо не только по детальности костюма. Учитывается все: умение преподнести и раскрыть для зрителя своего персонажа, его характер. Косплей в Тюмени существует на очень высоком уровне, хотя, возможно, что люди, далекие от этой субкультуры, и не знают об этом, заметил Майкл Мураки.

Напомним, соревнования гранд-финала Кубка России по киберспорту 2018 пройдут по четырем дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн 500 тыс. рублей. Зрители масштабного события также принимают участие в розыгрыше PS4 Pro.

Николай Ступников