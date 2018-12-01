На Кубке России по киберспорту в Тюмени определились финалисты в Dota 2

фото организаторов Кубка России по киберспорту фото организаторов Кубка России по киберспорту

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Команды Elements Pro Gaming и Wnites стали финалистами Кубка России по киберспорту в Тюмени в дисциплине Dota 2. Об этом сообщают организаторы турнира.

Финалисты сразятся за Кубок страны и призовой фонд в размере 1 млн рублей 16 декабря. Приз за второе место - 500 тыс. рублей. В этот же день команды Underdogs и Mega-Lada E-Sports сразятся за третье и четвертое места с призовыми фондами 300 и 200 тыс. рублей.

Напомним, гранд-финал Кубка России по киберспорту проходит в Легкоатлетическом манеже в Тюмени. В соревнованиях по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale принимают участие 32 спортсмена из семи стран. Престижный и представительный турнир впервые проходит вне Москвы.

По мнению президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, тюменский гранд-финал Кубка России организован на самом высоком уровне, не уступающем столичному.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко