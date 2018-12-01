Косплей по-тюменски: битва джедаев, Железный человек, Нага и другие

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Далее в сюжете Названы финалисты Кубка России по киберспорту в StarCraft 2

35 тыс. рублей получит обладатель гран-при косплей-конвента гранд-финала Кубка России по киберспорту в Тюмени 15 и 16 апреля.

Конкурс определит первое и второе призовые места в одиночном и групповом дефиле, а также победителей в номинациях: лучшее одиночное дефиле, самый технически сложный костюм, лучший пошив, лучший игровой персонаж, приз зрительских симпатий. Всего в рамках гранд-финала Кубка России по киберспорту призовой фонд в 150 тыс. рублей разыгрывают 150 косплееров из Тюмени, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Красноярска, Уфы.

Конкурс открылся эпической битвой джедаев на световых мечах. В программе первого дня одиночное дефиле, в котором на сцене один за другим представили своих персонажей около 30 участников.

Как рассказал председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко, тематика костюмов определена дисциплинами, вошедшими гранд-финал Кубка России, но не ограничена ими. Поэтому среди героев конкурса можно увидеть не только персонажей любимых игр.

Одним из самых запоминающихся в первом блоке выступлений стал выход Железного человека, представленного капитаном Серёгой из Екатеринбурга. По сюжету Тони Старк появился на сцене из деревянного ящика-посылки, с долей юмора косплеер оценивал пришедший по почте костюм, вызвав бурные аплодисменты зрителей. Как рассказал "Тони Старк", профессионально косплеит он чуть больше года, пять лет работает аниматором в своем городе. "В костюм Железного человека я вложил около 120 тыс. рублей. Сначала купил старую версию у ребят за 60 тыс. рублей, потом заказал у того же мастера из Казахстана шлем, торс, руки, перчатки и ботинки. Костюм технически сложный, поэтому пришлось его еще самому подшаманить, попаять перед выступлением", - поделился капитан Серёга.

Некоторые косплееры готовились к выступлению сразу в двух номинациях. Например, участница под никмеймом Лисий Хвост из Кургана (Марина Рязанова), не раз занимавшая призовые места в косплей фестивалях Челябинска, Екатеринбурга, привезла образ Фокусницы (Оригинальные арты Сакизо "Цирк") и Нага Сирены (Naga Siren, Dota 2).

"Я не дотиска, но в Доту играет мой муж, поэтому такой персонаж как Нага, которую часто выбирают игроки на профессиональной арене, мне хорошо знакома. Но на мой выбор повлиял и сам образ героини-воительницы, мне близка морская тема, даже по моему имени. Персонаж получился настолько ярким, что сегодня ко мне то и дело подходят с просьбой сфотографироваться, это очень приятно", - рассказала косплеер.

Анна Горбачёва, известная под никмеймом Nika, призналась, что в родной Тюмени выступает в качестве конкурсантки впервые. Она косплеит уже около 10 лет и является организатором тюменских косплей фестивалей. В дефиле она представила предводительницу орков Сильвану Ветрокрылую из рода высших эльфов. По словам Анны, при создании персонажа она ориентировалась на Warcraft, образ, Темная госпожа нравится ей и внешне, и силой характера. О своих впечатлениях от проходящего конкурса Анна высказалась эмоционально: "Это очень классно, очень круто. Техническое оснащение, подход к организации, в разы лучше того, что можем мы собственными силами. Надеемся, что такие конвенты у нас в Тюмени теперь станут постоянными и к нам будут приезжать все больше косплееров".

Зрители конкурса стали и участниками грандиозного косплей-конвента. Попробовать самим вжиться в роль персонажей зрителям предложили в конкурсе на пародию голосов. Мастер-класс по созданию фантастических причесок, укладке париков провела звезда косплея, одна из судей косплей-конвента Риоко (Елена Литвинова).

16 декабря на площадках легкоатлетического манежа пройдут групповое и ориджинал дефиле, а также торжественное награждение победителей.

Ирина Кургузова