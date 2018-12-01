Названы финалисты Кубка России по киберспорту в StarCraft 2

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Команды Cyan (Китай) и Rail_sc2 (Россия, г. Москва) вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине StarCraft 2, который проходит в Легкоатлетическом манеже в Тюмени.

За третье и четвертое место будут бороться Arctur_sc2 (Россия, г. Санкт- Петербург) и Revolver (Россия, г. Санкт- Петербург), сообщают организаторы.

Финальные матчи состоятся 16 декабря. Участники сразятся за призовой фонд. Победителю достанется 250 тыс. рублей, обладателю второго места - 150 тыс. рублей. Команды, занявшие 3 и 4 места, получат 70 и 30 тыс. рублей соответственно.

В Тюмени участники турнира успели не только поучаствовать в киберсражениях, но и посмотреть город. Как отметил представитель команды Cyan, ему понравились тюменские парки и скверы, однако во время экскурсии немного мешало незнание русского языка.