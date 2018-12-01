  • 16 декабря 201816.12.2018воскресенье
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер западный

Lev4ek и predator вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale

Спорт, 19:41 15 декабря 2018

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Далее в сюжете Команды из Новосибирска и Якутии вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone

Команды Lev4ek (Россия, г. Санкт-Петербург) и predator (Беларусь, г. Минск) вcтретятся в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale 16 декабря в Легкоатлетическом манеже в Тюмени, сообщают организаторы.

Mistercrad (Беларусь, г. Минск) и Kak_Tak (Россия, г. Москва) сразятся за третье место.

Призовой фонд за первое место составляет 250 тыс. рублей, серебряный призер получит 150 тыс. рублей. Команда, занявшее третье место, станет обладателем 70 тыс. рублей. 30 тыс. рублей получит команда, занявшая четвертое место.

В эти минуты в Легкоатлетическом манеже определяют финалистов в последней,четвертой дисциплине Кубка России по киберспорту - Hearthstone.

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Напомним, что гранд-финал Кубка России проходит 15–16 декабря в Тюмени. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# киберспорт , легкоатлетический манеж

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 15.12.2018Команды из Новосибирска и Якутии вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone
19:41 15.12.2018Lev4ek и predator вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale
18:45 15.12.2018Названы финалисты Кубка России по киберспорту в StarCraft 2
17:27 15.12.2018На Кубке России по киберспорту в Тюмени определились финалисты в Dota 2