Lev4ek и predator вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Команды Lev4ek (Россия, г. Санкт-Петербург) и predator (Беларусь, г. Минск) вcтретятся в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale 16 декабря в Легкоатлетическом манеже в Тюмени, сообщают организаторы.

Mistercrad (Беларусь, г. Минск) и Kak_Tak (Россия, г. Москва) сразятся за третье место.

Призовой фонд за первое место составляет 250 тыс. рублей, серебряный призер получит 150 тыс. рублей. Команда, занявшее третье место, станет обладателем 70 тыс. рублей. 30 тыс. рублей получит команда, занявшая четвертое место.

В эти минуты в Легкоатлетическом манеже определяют финалистов в последней,четвертой дисциплине Кубка России по киберспорту - Hearthstone.

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Напомним, что гранд-финал Кубка России проходит 15–16 декабря в Тюмени. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 млн рублей.