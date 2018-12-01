Команды из Новосибирска и Якутии вышли в финал Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Команды SkyFrosty (Россия, Новосибирск) и СhiakiNanami (Россия, Республика Саха (Якутия) будут бороться за звание победителя Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone. Финал состоится 16 декабря в Легкоатлетическом манеже Тюмени.

В борьбе за бронзу сойдутся JokerMan (Россия, Республика Мордовия) и Metalic (Россия, Республика Татарстан).

Победителя ожидает приз в размере 250 тыс. рублей. Награда за второе место составит 150 тыс. рублей, бронзовому призеру положено 70 тыс. рублей, обладатель четвертого места получит 30 тыс. рублей.

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Напомним, что гранд-финал Кубка России проходит 15–16 декабря в Тюмени. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 млн рублей.