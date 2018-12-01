Дмитрий Смит: трансляции первого дня Кубка России по киберспорту привлекли внимание миллионов болельщиков

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Далее в сюжете Predator из Минска одержал победу в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale

Несколько миллионов зрителей наблюдали за интернет-трансляцией первого дня гранд-финала Кубка России по киберспорту 2018, который проходит в Тюмени 15-16 декабря. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Первый день турнира прошел, на мой взгляд, замечательно, соревнования привлекли большое количество болельщиков. Игры были интересными. В финал вышло достаточно большое количество иностранных спортсменов. Сегодня мы рассчитываем на серьезную борьбу, поэтому российским участникам очень нужна поддержка зрителей", - подчеркнул Дмитрий Смит.

Президент национальной Федерации компьютерного спорта высоко оценил работу тюменских организаторов турнира. "Я приятно удивлен профессионализмом и ответственностью тюменской команды. Как говорится, не к чему придраться, даже если и хотелось бы", - сказал он.

По словам председателя тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Романа Чуйко, первый день турнира собрал в Легкоатлетическом манеже около 2,2 тыс. зрителей.

Напомним, соревнования на тюменском гранд-финале Кубка России по киберспорту проходят в четырех дисциплинах - Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. В турнире принимают участие 32 спортсмена их семи стран.

По итогам первого дня соревнований команды Elements Pro Gaming и Wnites стали финалистами Кубка России по киберспорту в Тюмени в дисциплине Dota 2. Команды Cyan (Китай) и Rail_sc2 (Россия, г. Москва) вышли в финал в дисциплине StarCraft 2. Команды Lev4ek (Россия, г. Санкт-Петербург) и predator (Беларусь, г. Минск) вcтретятся в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale, а SkyFrosty (Россия, Новосибирск) и СhiakiNanami (Россия, Республика Саха (Якутия) будут бороться за звание победителя Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone.

Второй день турнира начался с торжественной церемонии вручения тюменцу Дмитрию Бобкову награды за создание дизайна банковской карты геймера "Почта Банка". Затем стартовал финал в дисциплине Clash Royal. Сражения проходят в формате best of 7 - выиграет тот, кто первым одержит четыре победы.

Евгений Бабенко