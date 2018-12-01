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Predator из Минска одержал победу в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale

Общество, 13:20 16 декабря 2018

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту | фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Predator из Минска одержал победу в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale в Тюмени, сообщают организаторы.

Сражения проходили в формате best of 7. Выигрывал тот, кто одерживал четыре победы. В решающей схватке Predator со счетом 4:0 одолел Lev4ek из Санкт-Петербурга. Приз за первое место составил 250 тыс. рублей. Обладатель второго места получил 150 тыс. рублей.

В матче за третье место Mistercrad из Минска оказался сильнее TYKY 14 со счетом 4:3. Бронзовый призер стал обладателем 70 тыс. рублей.

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# киберспорт , легкоатлетический манеж

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