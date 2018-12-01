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Андрей рredator Шкеленок: исход встречи могла решить каждая мелочь

Общество, 14:09 16 декабря 2018

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту | фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Далее в сюжете Киберспортсмен из Москвы одержал победу в финале Кубка России в дисциплине StarCraft 2

16-летний Андрей рredator Шкеленок одержал победу в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Сlash Royale в Тюмени, сообщают организаторы.

Победитель учится в 10-м классе минской гимназии с физико-математическим уклоном. Помимо компьютерных игр киберспортсмен увлекается футболом.

Андрей Шкеленок признался, что хорошо знаком со вторым финалистом Lev4ek из Санкт-Петербурга.

"Шансы у нас были 50 на 50. Каждая мелочь могла решить ход встречи. Эмоции исключительно положительные. Я – сильнейший в этой дисциплине", - отметил обладатель трофея.

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# киберспорт

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