Киберспортсмен из Москвы одержал победу в финале Кубка России в дисциплине StarCraft 2

| фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту | фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Артем Rail_sc2 Авраменко из Москвы одержал победу в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине StarCraft 2, который проходит в Легкоатлетическом манеже в Тюмени, сообщают организаторы.

В решающем поединке Rail_sc2 уверенно победил китайского спортсмена Cyan со счетом 3:1. Чемпион стал обладателем главного приза – 250 тыс. рублей. Обладатель второго места получил от организаторов 150 тыс. рублей

"Хочу поблагодарить соперника из Китая за участие в турнире, он заметно разбавил кубок. Но его стратегии немного отстают", - отметил победитель.

В поединке за третье место Arctur_sc2 из Санкт-Петербурга одолел своего земляка Revolver. Встреча завершилась со счетом 3:0.