Сергей Ревин, Smail: все зависит от человека, его таланта и желания побеждать

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Впервые в Тюмень на гранд-финал Кубка России по киберспорту приехал Сергей Ревин, Smail – комментатор, аналитик, один из самых известных СНГ игроков командной стратегии Dota 2. В геймерских кругах он также известен под никами ARS-ART, AA, Cloudy, Djan.

– Сергей, чем по-вашему отличается киберспорт от спорта?

Несмотря на то, что он признан официальным видом спорта, это все равно две абсолютно разные вещи, я не отождествляю спорт и киберспорт. Для игры не имеет значения, из какого ты города, где находишься, все происходит в Интернете, важен лишь твой талант, умение ставить цель и идти к ней.

–Тогда есть ли смысл проводить турниры такого уровня именно в регионах?

Безусловно, это развитие киберспорта, люди должны видеть, как это происходит. Игроки-подростки должны понимать, что не все строится вокруг Москвы, северной столицы, каких-то чужих городов, чувствовать себя частью мира. Взрослые должны знать, что игра – это не просто сидение за компьютером, трата времени, а масштабное важное движение. Это нервы, командное взаимодействие, отношения между людьми, реальные победы, и все это достойно того, чтобы посвятить этому жизнь.

– Вы покинули большую киберарену, когда готовились стать отцом, то есть Дота стала отнимать слишком много времени?

Чтобы быть профессиональным игроком нужно, как минимум от девяти часов в день уделять игре. По-другому ты не станешь лучшим, не будешь добиваться успехов, не выйдешь на уровень большого турнира, такого, как есть у нас по Доте 2 – The International – где 25 миллионов призовых. Это, как и вообще в спорте, если ты не будешь отдавать какой-то выбранной дисциплине всего себя, полное время – фул-тайм – ты не будешь победителем. Поэтому, когда появилась семья, я ушел с профессиональной дотасцены, на аналитику, комментирование нужно куда меньше времени. Можно лицезреть процесс глазами, оценивать, думать, но из-за отсутствия механической составляющей я могу заниматься домашними делами, проводить одновременно время с ребенком.

– Будет ли ваш ребенок заниматься спортом, киберспортом?

Конечно, в киберспорте сейчас очень много девочек, а у меня дочка, и если она захочет играть – то ради бога, только пусть это будет уже осознанный выбор состоявшегося человека. Сейчас ей четыре года и мы уже отдали в спорт. Моя жена – мастер международного класса по акробатическому рок-н-роллу, и дочка тоже занимается акробатикой, тренируется.

– У спорта много составляющих, привлекающих в него людей, что самое важное для вас?

Я был капитаном многих школьных и институтских команд и привык ко вкусу победы. Если ты спортсмен, то внутри, в характере, заложена соревновательная составляющая, желание борьбы, ты ставишь себе цель, планку и идешь к ней. Когда ты побеждаешь, внутри рождается такое чувство тепла, которое нельзя забыть или с чем-то сравнить. Поэтому для меня в спорте главное - мотивация, цель, победа.

Карьера Smile по-настоящему богата яркими и интересными событиями. За 5 лет Smile превратился из новичка в настоящего опытного профессионала, попутно завоевывая первые и крупные призовые места. Выступал в составе таких звездных команд, как Schroet Kommando, Virtus Pro, The Retry, Natus Vincere, Moscow Five, шведской SK Gaming. Наибольшее количество золотых медалей Smile выиграл в 2011-2012 году в составе Нави, получил одновременно две награды за лучшего фул-саппорта 2012, является единственным игроком, который пять раз победил в Международном турнире MyM Prime Nations.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова