Хуанг Cyan Мин: в Тюмени меня тепло принимали
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Серебряную награду в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине StarCraft2 завоевал китайский спортсмен Хуанг Cyan Мин, сообщают организаторы.
Призер поделился своими впечатлениями от Тюмени и площадки, на которой проходит турнир:
"Я первый раз в России. Немного удивил тюменский холод, но очень понравился снег, здесь он очень красивый. На фоне холодной погоды тепло, с которым меня принимали, было особенно приятно. В Тюмени все проходит на высшем уровне. Отдельное спасибо публике за поддержку, которая мне очень помогала. Я провел здесь незабываемое время и обязательно приеду еще", - отметил китайский киберспортсмен.