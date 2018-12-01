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Хуанг Cyan Мин: в Тюмени меня тепло принимали

Спорт, 15:16 16 декабря 2018

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту | фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

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Серебряную награду в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине StarCraft2 завоевал китайский спортсмен Хуанг Cyan Мин, сообщают организаторы.

Призер поделился своими впечатлениями от Тюмени и площадки, на которой проходит турнир:

"Я первый раз в России. Немного удивил тюменский холод, но очень понравился снег, здесь он очень красивый. На фоне холодной погоды тепло, с которым меня принимали, было особенно приятно. В Тюмени все проходит на высшем уровне. Отдельное спасибо публике за поддержку, которая мне очень помогала. Я провел здесь незабываемое время и обязательно приеду еще", - отметил китайский киберспортсмен.

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