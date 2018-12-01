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SkyFrosty из Новосибирска победил в финале Кубка России по киберспорту в дисциплине Hearthstone

Спорт, 16:10 16 декабря 2018

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту | фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Представитель Новосибирска Александр Грушко (SkyFrosty) одержал победу в Кубке России по киберспорту в дисциплине Hearthstone, сообщают организаторы.

В решающей встрече он победил СhiakiNanami из Якутии со счетом 4:0. Приз за первое место составил 250 тыс. рублей. Обладатель второго места получил 150 тыс. рублей

В борьбе за бронзу JokerMan, представляющий Мордовию одолел и Metalic из Татарстана. Встреча завершилась со счетом 4:3. Бронзовый призер получил 70 тыс. рублей, обладатель четвертого места 30 тыс. рублей.

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# киберспорт

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