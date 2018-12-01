Тюменка получила Гран-при косплей-конвента Кубка России по киберспорту

Анна Nika Горбачева | Фото: организаторов Кубка России по киберспорту в Тюмени Анна Nika Горбачева | Фото: организаторов Кубка России по киберспорту в Тюмени

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Тюменка Анна Nika Горбачева получила Гран-при косплей-конвента Кубка России по киберспорту в Тюмени 16 декабря.

Как сообщают организаторы, она представила на суд жюри образ Сильваны Ветрокрылой. На создание костюма девушка потратила 10 тыс. рублей. Выигрыш, полученный на Кубке России по киберспорту - 35 тыс. рублей, потратит на новый костюм.

Лучшее одиночное первое место у Pochi (Gabriel Belmont), второе место - NKA (Auriel). Среди команд первое место - Органика, Кош (Flagellant, fem.Flaggelant), второе место - Amaeth (Jinx, Katarina). Лучший Ориджинал Ana Schuyler (D.va Magic Girl), Лучший игровой персонаж - Misterio (Sven). Самый технически сложный костюм - Лисий хвост (Naga Siren), Лучший пошив - Злобный Пи (Chin Soen). Приз зрительских симпатий - Бриш (Валира).

Всего в этом виде состязания Кубка России по киберспорту приняли участие более 50 девушек и юношей.

Напомним, гранд-финал Кубка России по киберспорту впервые проходит в Тюмени 15 и 16 декабря. В соревнованиях на базе Легкоатлетического манежа по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale принимают участие 32 спортсмена из семи стран мира. Общий призовой фонд турнира - 3,5 млн рублей.