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Команда из Сербии выиграла Кубок России по киберспорту в дисциплине DotA2

Общество, 21:52 16 декабря 2018

фото организаторов Кубка России по киберспорту | фото организаторов Кубка России по киберспорту

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Команда EPG из Сербии стала победителем Кубка России по киберспорту в дисциплине DotA2, сообщают организаторы.

В финальном поединке сербские спортсмены одолели команду Whites со счетом 3:2. Победителям достался призовой фонд в размере 1 млн рублей. Серебряные призеры получили - 500 тыс. рублей.

Также со счетом 3:2 закончился поединок за третье место. В нем команда MEGA-LADA уступила Underdogs. Бронзовые призеры получили 300 тыс. рублей.

Лучшим игроком турнира в дисциплине DotA2 стал капитан команды Whites Александр Попов. Он получил сертификат на 100 тыс. рублей.

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