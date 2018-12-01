Названы победители Кубка России по киберспорту в Тюмени

фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту фото организаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту

Названы все победители Кубка России по киберспорту в Тюмени. Киберспортсмены из России, Сербии, Китая, Хорватии, Белоруссии, Казахстана и Украины разыгрывали 3,5 млн рублей в турнире.

В дисциплине Сlash Royale обладателем Кубка России-2018 стал Андрей Predator Шкелёнок, переигравший Льва Lev4ek Белоуса в финале со счетом 4:0. За победу киберспортсмен получил 250 тыс. рублей. Обладатель второго места Лев Lev4ek Белоус получил 150 тыс. рублей. Бронзовый призер Виталий Mister crad Великевич стал обладателем 70 тыс. рублей. Виталий Tyky14 Сайчук — 30 тыс. рублей.

В StarCraft 2 Артем Rail Авраменко одержал победу над Ян Cyan Мином (3:1) и так же заработал четверть миллиона рублей, Ян Cyan Мин — 150 тыс. рублей, Алексей Arctur Рожнов — 70 тыс. рублей и Павел Revolver Белов — 30 тыс. рублей.

В Hearthstone лучшим стал Александр SkyFrosty Грушко. В финале он победил Константина ChiakiNanami Никонова (4:0). В итоге у Александра SkyFrosty Грушко — 250 тыс. рублей, у Константина ChiakiNanami Никонова — 150 тыс. рублей, у Ильи JokerMan Arctur Рожнова — 70 тыс. рублей и у Никиты Metalic Малышева — 30 тыс. рублей.

В Dota 2 российская команда Whites потерпела поражение от сербско-хорватской Elements Pro Gaming со счетом 2:3. В итоге первые - Elements Pro Gaming, вторые – Whites, третьи - MEGA-LADA E-Sports и четвертые – Underdogs.

Самым ценным игроком турнира был признан капитан команды Whites Александр Ceyler Попов, он получил сертификат на 100 тыс. рублей.

Престижный и представительный турнир прошел в штатном режиме, без накладок, отметил председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко. Тюменская команда организаторов соревнований выдержала очень жесткий регламент прямой трансляции игр. Активно прошел и фестиваль косплея. Большое количество посетителей привлекли стенды партнеров - "Почта Банка" и компании "Арсенал плюс".

"Исходя из уровня развития киберспорта в нашем регионе, мы можем в ближайшие даа года увидеть на соревнованиях такого уровня чисто тюменскую команду. У нас уже есть очень неплохие киберспортсмены и коллективы. Реализация проектов, подобных тюменскому гранд-финалу Кубка России, будет мотивировать наших молодых людей заниматься киберспортом", - считает Роман Чуйко. Тюменские команды по CyberSable и Counter-Strike уже входят в десятку лучших спортивных коллективов России.