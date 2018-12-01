Закулисье Кубка России по киберспорту: создатель видеоигр и гуру косплея раскрыли детали

Александра и Тимофей Зайкины | Фото: ИА "Тюменская линия" Александра и Тимофей Зайкины | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, как шла работа над активностями для любителей компьютерных игр и как создавался косплей-конвент, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представители оргкомитета Кубка России по киберспорту Тимофей и Александра Зайкины.

Как пояснил разработчик игр Тимофей Зайкин, в зоне его ответственности были интерактивные площадки Clash Royale и StarСraft 2. На них гости турнира могли опробовать игру для планшетов с дополненной реальностью Kingdom of Towers, сделать забавные фотографии в образах персонажей из вселенной Clash Royale и целой командой противостоять армиям инопланетных захватчиков с помощью VR-очков и оружия.

Тюменец отметил, что Кубок России по киберспорту стал для него вторым опытом создания игр для широкой аудитории. Дебют состоялся в октябре на форуме "Инфотех-2018", где участники мероприятия играли в его шутер с дополненной реальностью. Тимофей Зайкин работает в студии "Ключевой фактор" уже три месяца, и признается, что еще совсем недавно не мог себе представить, что свяжет свою жизнь с web-разработкой и разработкой игр.

"Я начал заниматься программированием около двух лет назад. Перестала устраивать прежняя работа, это и послужило толчком к действию. Долго думал на тем, чем хочу зарабатывать на жизнь и делать это с удовольствием. К программированию не было никаких предпосылок. Всегда считал, что это дело для тех, кто еще со школы готовится быть программистом, изучает все в университете, а уже потом устраивается на работу. Но оказалось все иначе - это всего лишь вопрос желания и мотивации, и я внезапно для самого себя узнал, что могу заниматься программированием", - поделился мнением Тимофей.

Для освоения новой профессии он купил курс, параллельно с изучением которого читал много литературы по теме и смотрел обучающие видеоролики. Работать в компанию, специализирующуюся на создании сайтов, пошел через три недели после того, как научился верстке. На этом тюменец не остановился: занимался разработкой front-end, back-end и в конце концов понял, что в перспективе хотел бы создавать игры. Для достижения цели принялся за язык программирования С# и игровой движок Unity. Спустя полтора года он устроился в студию "Ключевой фактор", которую теперь называет работой мечты - ежедневная рутина ради зарабатывания денег превратилась в то, что приносит реальное удовольствие.

Творчество Тимофея Зайкина гости кибертурнира оценили по достоинству. Игра Kingdom of Towers позволяет с помощью планшета и специальной метки вырастить прямо на полу или на столе целые крепости, укомплектованные армиями, и проверить свои навыки военной стратегии. Автор признается, что приятно удивлен тому позитивному отклику, который получил за время турнира от всех, кто опробовал его детище. Изначально игру создавали специально для Кубка России, но благодаря востребованности студия приняла решение доработать Kingdom of Towers до полноценного релиза.

Кооперативный шутер в VR-очках тоже имел успех: по словам Тимофея, некоторые гости кибертурнира по три раза проходили игру, устраивая друг другу челленджи. По сюжету четырем игрокам нужно было пережить три волны нападения космических монстров и в конце победить босса, но удалось это сделать за два дня мероприятия только трем командам, в одной из которых играл сам разработчик. Тюменец признается, что игра в виртуальной реальности требует определенной сноровки и привыкания, и чтобы в ней освоиться и быть эффективным, нужно несколько раз потренироваться.

В фотозоне Clash Royale, также созданной "Ключевым фактором", использовалась технология Kinect. Камера сканировала пространство, и когда в эту зону заходил человек, она определяла его очертания и на основании этого простраивала скелет, на который "надевала" различные атрибуты персонажей игры. После этого сжатием ладони перед экраном нужно было запустить фотокамеру, а спустя минуту - забрать забавный снимок на память.

Организатор косплей-конвента Александра Зайкина - сама косплеер с восьмилетним стажем. Ее любимой темой для создания образов являются мюзиклы, хотя косплея по компьютерным играм за ее плечами тоже немало. Девушка призналась, что впервые в жизни занималась организацией такого масштабного мероприятия, и до сих пор находится под впечатлением от того, как здорово все получилось. Одной из причин успеха считает то, что при работе учитывала свой собственный опыт участия в конвентах. Благодаря этому удалось создать комфортные условия и для зрителей, и для конкурсантов, которых прибыло больше 50 человек. Неоценимую помощь, по словам Александры, оказала вся команда организаторов Кубка России и волонтерский корпус, а также ведущий косплей-конвента, который приехал в Тюмень из Челябинска и все два дня в образе суперзлодея Локи из вселенной Marvel развлекал гостей и помогал устранять накладки во время шоу.

"Мы довольно самокритичны и очень боялись, что первый день конвента будет провалом, но вышло отлично, сами в шоке, что так получилось! Во время одиночных дефиле весь зал стоял на ушах, это был фурор, приятно удивил уровень костюмов. Призовой фонд для косплееров был очень приличным, по 35, 15, 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей как приз зрительских симпатий. После каждого дня мы отсматривали соцсети по хэштегам, и везде были позитивные отзывы. Жюри тоже оценили положительно, сказали, что для первого раза это что-то невероятное", - рассказала Александра Зайкина.

В планах у девушки - вместе с красноярскими косплеерами закончить большой проект по мюзиклу "Дракула". Присматривается она и к образам с доспехами; по мнению Александры, в них ощущаешь себя героем. Несмотря на свой серьезный опыт, она до сих пор не любит выступать на сцене - накатывает волнение. Однако взаимодействовать с публикой очень любит, нравится получать отдачу от зрителей, особенно от детей, смотрящих на костюм и образ с восторгом.

Напомним, по информации дирекции, престижный и представительный турнир прошел в штатном режиме, без накладок. Тюменская команда организаторов соревнований выдержала очень жесткий регламент прямой трансляции игр.

Дарья Казакова