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Гранд-финал открытого международного Кубка России по киберспорту и косплей-конвент ждет тюменцев

Общество, 16:01 01 декабря 2018

фото официальной группы ВКонтакте "Гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени"

Косплей-конвент пройдет в рамках Гранд-финала открытого международного Кубка России по киберспорту. 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тыс. рублей, сообщается сайте Федерации компьютерного спорта России.

Мероприятия состоятся 15 и 16 декабря. Зрители смогут посетить тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарка и многое другое.

В качестве судей приглашены звезды косплея – Рей и Риоко и Майкл Мураки. Они неоднократно были в составе жюри конкурсов косплея на фестивалях разных городов России, а также отборочных туров международного косплей-ивента в Японии World Cosplay Summit.

Мероприятие состоится в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12).

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