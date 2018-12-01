Гранд-финал открытого международного Кубка России по киберспорту и косплей-конвент ждет тюменцев

фото официальной группы ВКонтакте "Гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени" фото официальной группы ВКонтакте "Гранд-финал Кубка России по киберспорту в Тюмени"

Косплей-конвент пройдет в рамках Гранд-финала открытого международного Кубка России по киберспорту. 150 косплееров сразятся за призовой фонд в 150 тыс. рублей, сообщается сайте Федерации компьютерного спорта России.

Мероприятия состоятся 15 и 16 декабря. Зрители смогут посетить тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарка и многое другое.

В качестве судей приглашены звезды косплея – Рей и Риоко и Майкл Мураки. Они неоднократно были в составе жюри конкурсов косплея на фестивалях разных городов России, а также отборочных туров международного косплей-ивента в Японии World Cosplay Summit.

Мероприятие состоится в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12).