Тюменские киберспортсмены признаются в любви своим мамам

| Фото: Киберспорт-Тюмень | Фото: Киберспорт-Тюмень

Тюменские киберспортсмены поздравят своих мам с праздником. Это произойдет во время сражения между киберспортсменами ТюмГУ и ТИУ по дисциплине DotA 2 в ТРЦ "Гудвин" 25 ноября. Начало в 12 часов, сообщают организаторы.

Поддержать геймеров придут их мамы, а перед соревнованиями сыновья поздравят их с предстоящим Днем матери.

"Это отличная возможность объединить поколения. Принято считать, что мамы отрицательно относятся к компьютерным играм. Киберспортсмены на своем примере докажут, что киберспорт в наши дни – это не просто игры, а настоящий труд. А мамы в свою очередь услышат от своих сыновей добрые слова и поздравления с этим теплым днем", – рассказал председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

В торговом центре будет установлен баннер в виде материнской платы. Посетители смогут сфотографироваться на его фоне, выложить снимок в соцсети под хэштегами: #грандфинал #КубокРоссии2018 #кибертюмень и поздравить маму с праздником.

Поздравить маму можно также отправив ей уникальную открытку. 23 ноября она появилась на сайте грандфинал.рф. Открыткой можно поделиться в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" либо скачать и отправить по электронной почте. Акция продлится с 23 по 25 ноября.

Кстати, игры между киберкомандами ТюмГУ и ТИУ будут проходить на кастомных компьютерах от компании "Арсенал+". После окончания соревнований любой желающий сможет сам опробовать мощную технику и сыграть на ней в игру. Именно на этих компьютерах будут сражаться лучшие киберспортсмены страны на гранд-финале открытого международного Кубка России по киберспорту.

Напоминаем, что гранд-финал пройдет в Тюмени 15 и 16 декабря. Впервые в истории российского киберспорта финал Кубка России будет проводиться за пределами Москвы. Соревнования пройдут по дисциплинам Dota2, Starcraft2, Hearthstone, Clash Royale.

Призовой фонд составит 3 млн 500 тыс. рублей. Бороться за главный кибертрофей страны в 2018 году приедут как спортсмены, уже завоевавшие признание на киберспортивной арене, так и восходящие звезды.

Посетить гранд-финал может каждый желающий, достигший возраста 14 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте: грандфинал.рф.