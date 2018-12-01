Видеть, слышать, говорить: на форуме в Тюмени обсудили, как стать успешным родителем

| Фото: организаторов родительского форума | Фото: организаторов родительского форума

О том, как сформировать гармоничные отношения в семье, решать конфликты без ущерба для личности ребенка и помогать подросткам избегать негативных последствий от использования Интернета тюменским родителям и педагогам рассказали именитые психологи, врачи и гражданские активисты на форуме "Подростки, родители, Rock`n`Roll" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 15 декабря.

Мероприятие вызвало серьезный интерес у общественности региона и собрало полные залы: желающие получить консультации у специалистов выстраивались в очереди у стендов еще до официального открытия форума. Гостей приветствовала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, которая сама является мамой троих детей и возглавляет областную комиссию по делам несовершеннолетних, а значит не понаслышке знакома с трудностями и проблемами тюменских семей. На примере случая из собственной практики замгубернатора показала, насколько важно родителям работать над собой и узнавать что-то новое о методах воспитания.

"Через комиссию по делам несовершеннолетних проходят не документы, а судьбы людей, которым мы должны помочь максимально разобраться в трудной ситуации. Каждая из этих семей способна быть успешной. Сталкиваясь с серьезной проблемой, нужно посмотреть на самих себя, понять, хотим мы погрузиться в нее и проанализировать или хотим отодвинуться, потому что она сложна. Подчас мы не замечаем нюансы поведения ребенка и даже вероломно врываемся в личное пространство, не помогая найти ответы на вопросы, которые его мучают. Этот форум поможет увидеть себя со стороны во взаимоотношениях с детьми, которым мы должны быть во всем опорой", - считает Наталья Шевчик.

Еще одна задача мероприятия - помочь взрослым людям перебороть барьер, который мешает им обращаться к профессионалам за помощью, необходимой ребенку. К сожалению, работа с психологами в нашей стране еще не пользуется популярностью, и поэтому чаще всего мама девочки, больной анорексией, в первую очередь ведет ее к гастроэнтерологу, а не к психологу и даже психиатру, что было бы гораздо эффективнее.

Заместитель губернатора напомнила, что в Тюменской области проекты, направленные на взаимоотношения родителей и детей, реализуются на различных площадках: это школа замещающих родителей, диалоговые площадки, тренинги, психологические консультации. По этим вопросам много работает центр "Семья".

"Мы ищем формы работы со всем социумом, сегодня - еще одна попытка. Копилка родительских знаний это всегда пополняемое состояние. Оно особенно актуально, когда мир усложняется и не становится понятнее ни для нас, ни для наших детей. Огромная армия работников социальной сферы готова помочь в решении проблем. Только совместная работа может сделать нашу жизнь более гуманной и благополучной", - сообщила Наталья Шевчик.

Одним из гостей форума стала доктор психологических наук, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского, руководитель Центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Екатерина Васкэ. Она подчеркнула, что подобные мероприятия очень значимы и Тюменская область в этом вопросе двигается в авангарде. Она напомнила присутствующим, что любое девиантное поведение человека формируется под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов, и влияние социума в этом процессе всегда очень значимо.

"Сейчас влияние Интернета очень глобально на всех. Мы не можем его запретить, не можем отнять у детей телефоны, потому что это бессмысленно. Мы не можем ставить авторитарные запреты. Необходимо адаптироваться к ситуации и брать из Интернета тот огромный познавательный контент, который там есть, и ориентировать наших детей на позитивное использование интернет-пространства. Мы должны обезопасить ребенка, дать ему основные ориентиры также, как учим его переходить дорогу на зеленый сигнал светофора", - уверена Екатерина Васкэ.

Руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский заметил, что в Тюменской области системно выстроена работа с подростками и семьями, и благодаря этому она эффективна. Он призвал родителей участвовать в жизни детей, разговаривать с ними, давать четкие понятия добра и зла и подтверждать это собственным примером, а не сваливать ответственность за воспитание на школу. Без участия мам и пап любая программа по воспитанию ребенка зайдет в тупик, подчеркнул он.

Врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев рассказал, что самым слабым звеном в профилактике зависимостей в современности являются дети от 8 до 12 лет. Именно этот возраст - самый "лакомый кусок" для тех, кто продвигает противоправный контент. По статистике, число зарегистрированных в социальных сетях детей, собирающихся идти в первый класс, не превышает 5-10%, тогда как выпускники первых классов уже практически поголовно имеют там свои странички. Он заметил, что объектами манипуляции порой выступают даже сами родители, которые, не осознавая этого, знакомят своих детей с негативными сторонами жизни.

В распоряжении гостей форума было три тематических площадки, на которых родителей знакомили с практическими методами работы с проблемами детей, с факторами появления зависимости у ребенка и с тем, как ее преодолеть. Вопросы детской ответственности за ошибки, лечебной диетологии, подростковой депрессии, урегулирования семейно-правовых конфликтов также находились на острие диалога. Тонкости воспитания девочек и мальчиков звучали на секциях "Только мамы" и "Только папы". На мастер-классах родители получали практические рекомендации, о чем говорить и как слушать ребенка, как выстраивать взаимоотношения с подростком, имеющим серьезные проблемы. Интерактивная площадка "Вне школы" презентовала варианты досуга для подростков, а в фотозоне можно было сделать снимок на память.

Наталья Шевчик заверила, что этот форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" не станет последним. В планах - провести подобное мероприятие, но уже для подростков.

"Само название форума - отчасти вызов, это объединение родителей и подростков в то время, когда их "качает". Рефлексией этого форума должен быть подобный форум с подростками как продолжение диалога. Для нас это - большая социальная политика. Благополучие региона - это диалог всех поколений, нам нужны советы профессионалов, чтобы стать более образованными и понимающими. На таких площадках порой возникают неудобные вопросы, но мы открыты и готовы говорить, не лукавя, для решения сложных проблем. Только так возможно продвижение и развитие", - подчеркнула замгубернатора.

Дарья Казакова