Жительницу Нягани осудят за убийство знакомого

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту убийства 18-летнего юноши завершено в Нягани, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В августе 2018 года 19-летняя обвиняемая поссорилась со своим знакомым и ударила его ножом. От полученных повреждений он скончался на месте. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение.

Вскоре обвиняемая предстанет перед судом. Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.