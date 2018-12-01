Тобольск посетили более трехсот тысяч туристов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. человек посетили Тобольск за девять месяцев 2018 года, сообщает городская администрация.

Туристский поток увеличился по сравнению с показателем прошлого года на 7 %. Продолжительность пребывания туристов в Тобольске в среднем составляет 2,5 дня. Уровень наполняемости гостиниц и хостелов увеличился на 9 %.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил глава Тобольска Владимир Мазур, возрастающий интерес туристов к Тобольску – результат огромного труда туроператоров, предпринимателей и всех тоболяков.

"2018 год был очень насыщенный. Помимо традиционных событийных мероприятий мы провели IV фестиваль малых туристских городов России и фестиваль Театра наций. В этом году открылся музей Императорской семьи. Он притягивает не только туристов и паломников, но и обратил на себя внимание коллекционеров со всего мира", - подчеркнул Владимир Мазур.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тобольске насчитывается 30 гостиниц и хостелов, вместимостью 2 тыс. 199 койко-мест. Работает 17 туристических фирм, 16 музейных объектов показа, более 60 точек по продаже сувенирной продукции.

Приоритетными видами являются историко-познавательный и событийный туризм. У города есть необходимые ресурсы для развития этнографического, гастрономического и промышленного туризма.