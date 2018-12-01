Молодые тюменские архитекторы представили в Ноябрьске свои проекты

| Фото: www.tgasu.ru | Фото: www.tgasu.ru

Выставка архитектурно-художественных работ и проектов студентов Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета прошла в Ноябрьске, сообщает ТИУ.

По словам директора филиала ТИУ в Ноябрьске Светланы Зайцевой, подобная выставка проводится в Ноябрьске впервые.

“Приглашаю вас познакомиться с работами молодых архитекторов, с их взглядом на современную городскую среду. Надеюсь, собравшимся школьникам выставка поможет больше узнать об архитектурном образовании в ТИУ и определиться с выбором будущей профессии”, — добавила она.

Работы студентов по благоустройству Тюмени, обустройству парков, скверов, площадей и других зон отдыха горожан, а также промышленных, общественных, жилых зданий и интерьеров были выполнены профессионально.

Руководитель студенческого проектного офиса АРХИД Наталья Ноговицина рассказала: "Начиная с первого курса, наши студенты разрабатывают различные проекты от малых архитектурных форм до градостроительных комплексов. Ребята работают как в группах, так и индивидуально. Обучение моделирует реальные ситуации, с которым выпускник столкнется в будущей трудовой деятельности".

Посетители выставки узнали о профессии архитектора и получили консультацию по вопросам поступления в вуз и о том, как можно будет принять участие в ежегодных мероприятиях: фестивале "Золотая АрхИдея" и Межрегиональной олимпиаде школьников "Архитектура и искусство".