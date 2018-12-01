Елена Харитонова проведет прием граждан в Тюмени

| Фото: tyumen.sledcom.ru/ | Фото: tyumen.sledcom.ru/

И.о. руководителя следственного отдела по Центральному округу СКР по Тюменской области Елена Харинова совместно с заместителем прокурора Центрального округа Артуром Ахметдиновым проведет личный прием граждан Тюмени 20 декабря с 14 часов до 15 часов, сообщает региональное управление СКР.

Прием пройдет по адресу: Тюмень, ул. Северная 2/2 в следственном отделе по Центральному округу СУ СК РФ.

Прием граждан будет посвящен вопросам невыплаты заработной платы, а также вопросам проведения проверок и расследованию уголовных дел данной категории, находящихся в производстве следователей следственного отдела по Центральному округу СУ СК РФ по Тюменской области.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению.

Личный прием осуществляется по предварительной записи.

Записаться на личный прием можно по телефону 45-28-44, 45-28-48 либо ставить контактную информацию можно на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная" tyumen.sledcom.ru.