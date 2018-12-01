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В музее-усадьбе Колокольниковых открылась выставка "Новогодняя пора"

Общество, 19:48 17 декабря 2018

пресс-службы ТМПО | Фото: пресс-службы ТМПО

Уникальную коллекцию фарфоровой скульптуры в виде мелкой пластики известных скульпторов фарфоровых заводов Ленинграда, Вербилок и Дулево могут увидеть посетители выставки "Новогодняя пора", которая работает в музее-усадьбе Колокольниковых.

Кроме того, на выставке представлены художественные полотна на зимние сюжеты. Выставка продлится до 19 января 2019 года. Стоимость билета 30 рублей. Категория 6+.

Справки по телефону 46-49-63. Музей-усадьба Колокольниковых расположен по адресу: ул. Республики, 18.

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# выставка , музей

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