Ямал принимает соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Более 2 тыс. человек переехали на Ямал и получили гражданство Российской Федерации в рамках программы по переселению соотечественников, сообщает пресс-служба правительства округа.

На заседании межведомственной комиссии подвели итоги программы "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ на 2013-2018 годы".

Отмечено, что соотечественники выбирали для переселения промышленно развитые муниципальные образования. Лидером за весь период реализации программы стал Новый Уренгой. Наибольшей популярностью регион пользуется у соотечественников из стран ближнего зарубежья: Украины, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Киргизии. Среди переселенцев также есть соотечественники из Болгарии, Латвии и Литвы.

Большинство участников программы воспользовалось единовременной выплатой на обустройство и оформление документов. Используется и мера по компенсации за съем жилого помещения. Есть также социальная выплата на приобретение жилых помещений, предоставляемая департаментом строительства и жилищной политики округа: с 2016 года 46 семей с ее помощью смогли решить жилищный вопрос.