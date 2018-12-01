Музейная акция "Приобщение" пройдет в Вагайском районе

| Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Музейная акция "Приобщение" пройдет на базе Центральной библиотеки Вагайского района 21 декабря, сообщают организаторы.

Акция Тюменского музейно-просветительского объединения, посвященная 75-летию области продолжает знакомить жителей региона с предметами культурного наследия. Открытие выставок уже состоялось в Тюмени, Нижнетавдинском, Тобольском, Абатском, Ярковском, Уватском районах.

Вниманию гостей и жителей Вагая будут представлены работы: М.А. Бури, М. Г. Полкова, В. В. Немцова, В. Ю. Невского, И. П. Рубана, Н. Н. Захарова, О. Б. Павлова, Г. П. Кичигина и других.

Выставка будет представлена до 14 марта 2019 г. по адресу с. Вагай, пер. Дорожный, 5.

Вход свободный.