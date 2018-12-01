Региональная навигационно-информационная система контролирует работу более девяти тысяч автомобилей

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Более 9,3 тыс. единиц транспорта находятся под контролем региональной навигационно-информационной системы Тюменской области. Из них 4 тыс. 431 — общественный транспорт, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

РНИС ТО – это единая платформа по управлению транспортной инфраструктурой в регионе, основанная на автоматизации процессов. Она включает несколько подсистем по мониторингу транспортных средств - общественный транспорт, школьные перевозки, скорая помощь, перевозки крупногабаритных и опасных грузов, и ведомственный транспорт.

Каждая машина в системе снабжена абонентским терминалом ГЛОНАСС/GPS, это позволяет не только строить и сохранять маршрут транспортных средств, но и контролировать скоростной режим водителей. Эти функции позволили сократить топливные расходы каждого автомобиля в среднем на 12%.

К региональной навигационно-информационной системе подключен и портал общественного транспорта Тюменской области. Кроме того, с 2018 года на портале реализована функция "Социальное такси". С помощью сервиса льготный гражданин может направить запрос напрямую диспетчеру транспортного предприятия, видеть статус исполнения заявки, а также полную информацию о машине, после того как она будет назначена.

Напомним, проект региональной навигационно-информационной системы удостоился премии национального конкурса "Цифровые вершины" в номинации "Лучшее решение для умного города".