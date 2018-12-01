Ярково принимало волейбольный тур второй лиги

| Фото: Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Поединки очередного тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужчин второй лиги, выступающих в зоне "Север", прошли в Ярково 16 декабря, сообщает региональная Федерация волейбола.

Участие в соревнованиях принимают десять коллективов. Уверенно играют две тюменские команды.

Очередных побед добился "ТюмБИТ", который справился с тоболяками и "Автоградом". Два успеха на счету ТВВИКУ. Курсанты, тренирующиеся у Егора Половникова, одолели ВК "Тюмень-2003" и "Новый Поток".

"ТюмБИТ" и ТВВИКУ, у которых по 12 очков, делят лидерство в таблице. Третьим с девятью баллами идет "Сбербанк".