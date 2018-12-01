  • 18 декабря 201818.12.2018вторник
  • USD66,6208
    EUR75,3814
  • В Тюмени -13..-15 С 5 м/с ветер западный

Ярково принимало волейбольный тур второй лиги

Спорт, 18:32 18 декабря 2018

Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Поединки очередного тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужчин второй лиги, выступающих в зоне "Север", прошли в Ярково 16 декабря, сообщает региональная Федерация волейбола.

Участие в соревнованиях принимают десять коллективов. Уверенно играют две тюменские команды.

Очередных побед добился "ТюмБИТ", который справился с тоболяками и "Автоградом". Два успеха на счету ТВВИКУ. Курсанты, тренирующиеся у Егора Половникова, одолели ВК "Тюмень-2003" и "Новый Поток".

"ТюмБИТ" и ТВВИКУ, у которых по 12 очков, делят лидерство в таблице. Третьим с девятью баллами идет "Сбербанк".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол , чемпионат Тюменской области , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 18.12.2018Ярково принимало волейбольный тур второй лиги
17:38 18.12.2018Юные викуловчане завоевали награды новогоднего турнира по вольной борьбе
17:16 18.12.2018Тюменские каратисты завоевали призовые места в Москве
15:09 18.12.2018Тюменские биатлонисты примут участие на этапе Кубка мира в Чехии